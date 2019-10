Nürburgring: Nu med e-taxa

Nürburgring er Mekka for fartglade bilentusiaster.

Her kan du prøver dig selv og din bil af på den berømte Nordsløjfe. Eller du kan købe dig til en tur som passager i en "Ringtaxa", med en erfaren racerkører bag rattet.

Nu kan du få taxa-oplevelsen i en el-bil, og vel at mærke en kraftig en af slagsen. Jaguar har lavet et set up, hvor de tilbyder "Ringtaxa" i en i-Pace, stadig med en professionel pilot bag rattet.