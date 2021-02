Nu vil Jaguar OGSÅ være elektriske

Spareøvelser og billeje

En anden side af ReImagine-planen er at skabe profit. JLR sigter efter en netto-formue i det grønne i 2025, og til det kræves vidt ragende omstruktureringer, såvel som koncepter, der kan tjene penge til JLR. Ved at reducere mængden af ikke-produktionsrelateret mandskab, kan ledelsesprocessen i sidste ende blive både mere effektiv og billigere. Med andre ord er der spareøvelser i horisonten for JLR.

Et andet initiativ, der nu udvides gevaldigt, er JLR's PIVOTAL. I øjeblikket er det kun aktivt i England, men i de kommende år håber JLR at udvide udlejningskonceptet til resten af verden, og potentielt også Danmark. På nuværende tidspunkt går konceptet ud på, at du med priser fra 6.400 kr. kan tilmelde dig en lånebilsordning, der lader dig vælge mellem flere af mærkets biler. Jo dyrere dit kontingent er, des flere biler er der er vælge imellem.