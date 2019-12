Jaguar XK8 er den billige udgave af Aston Martin DB7

Ærke britisk

Åbn den lille dør i førersiden med rammeløs rude, sæt bagdelen ned i den lave, velstøttende stol (testbilen har sportsstole som ekstraudstyr), og kæmp så med at få benene ind over den høje dørkarm. Smæk døren (den har en fin, dæmpet smæk-lyd), og du er omgivet af velduftende læder i et orgie af valnøddeindlæg og paneler.

Rattet er tilpas tykt, men ikke smukt udformet, og knapperne på rattet kunne jeg godt undvære - de ligner noget fra en ældre Mondeo og lever ikke op til luksusstilen.