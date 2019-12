Ultra sjælden og lynhurtig Jaguar XJ220

Ejeren af bilen her har haft den de seneste otte år. Han har brugt hundredevis af timer og et enormt beløb på at modificere den i forvejen ekstremt sjældne superbil. Han fik ­håndbygget et udstødnings­anlæg i titanium hos Tom Walkin­shaw Racing til en anskaffelsepris på omkring 150.000 kr. og fik ved samme lejlighed skiftet alle remme og kæder i motoren, justeret indsprøjtningsdyserne og opdateret motorens software. Bremser og kobling blev også serviceret.

Herefter blev bilen omlakeret i samme nuance som Lamborghini’s Reventon Grey, fik nyt læderindtræk og xenonlygter fra en Infiniti. De originale fælge i magnesium blev renoveret og fik fire nye dæk.

Siden 2010 har ejeren kørt under 100 km i bilen, der har vundet priser på blandt andet SEMA-udstillingen, og hvis historie er dokumenteret.

Nyprisen for XJ220 S lå i 1993 et pænt stykke over 4,0 mio. kr.