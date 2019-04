Jaguar XJ-S: Britisk særling

Jaguar XJ-S blev præsenteret i 1975, men dette eksemplar er en XJ-S V12 H.E. (High Efficiency) fra 1983. Det vil sige, at det er en revideredet model, som er udstyret med den mere stabile 4-trins automatgearkasse fra GM, en forbedret undervogn, bredere 15” hjul, og V12-motoren med de nye “Fire Ball”-topstykker, som hævede effekten til 299 hk samtidig med, at brændstoføkonomien blev forbedret betydeligt.

XJ-S var en af de modeller, som kom til i perioden efter, at Jaguar havde forbedret den grundlæggende kvalitet af mærkets biler - selv om der stadig var lidt at lære på kvalitetsfronten. Op gennem 70’erne blev Jaguar offer for krigen på det britiske arbejdsmarked. Et utal af lockouter, strejker og arbejdsnedlæggelser forårsagede en ujævn produktion.

Arbejderne bekymrede sig ikke om de produkter, de producerede, og i den periode leverede England nogle af verdens værste biler i almindelighed og Jaguar i særdeleshed.

Efter den enorme succes med E-Type fra 1961 havde Jaguar svært ved at definere en arvtager. Jaguar’s designer, Malcolm Sayers, der også tegnede E-Type, præsenterede adskillige forslag, der internt blev betegnet som den nye F-Type. Sayers døde desværre i 1970, men da udviklingen blev indhentet af økonomiske problemer, blev det besluttet at bygge en bil på basis af Sayers sidste forslag med teknikken fra Jaguar XJ6.