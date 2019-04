Første test: Jaguar XE kigger i bakspejlet

Hvor?

Den reviderede Jaguar XE blev præsenteret på vejene i Alperne bag havnebyen Nice i Frankrig. En del af ruten er den, der også benyttes til Rallye Monte Carlo hvert år i januar.



Hvad er nyt?

XE er en 4-dørs sedan, som er Jaguar konkurrent til BMW 3-serie og Audi A4. Jaguar XE blev lanceret i 2015, og får nu sit første rigtige facelift. Teknik og motorer er grundlæggende de samme, men kabinen har fået en større overhaling. Udvendigt har XE fået nye lygter for og bag.

Midterkonsollen er revideret med to lcd-skærme, men instrumenterne fås med lcd-skærme i to størrelser. Hertil kommer muligheden for en tredje lcd-skærm i bakspejlet.

Kameraet sidder i hajfinne-antennen på taget og giver et bredere billede af, hvad der foregår bag bilen end med det almindelige bakspejl – som man dog kan vælge at bruge ved at slukke for skærmen.