Jaguar Land Rover: Vi er tilbage på sporet

Det er ingen hemmelighed, at Jaguar Land Rover har været hårdt ramt det seneste år. Brexit gør sit, men faldende interesse fra det kinesiske marked har gjort mere.

Men nu er der gode nyheder, hedder det i en pressemeddelelse fra den danske Jaguar Land Rover importør. Stigende efterspørgsel efter flere af koncernens nye modeller løftede salget over året med 8.4 procent i Storbritanien og 8.1 procent i Nordamerika i fjerde kvartal. Det kompenserer i nogen grad for kinesernes mådehold. Her faldt salget 5,8 procent.

Det samlede globale Jaguar Land Rover salg endte derfor på 578.915 køretøjer.

Jaguar Land Rover igen i overskud

Fjerde kvartal, der hos Jaguar Land Rover betyder fra 1.januar til 31. marts 2019, endte med et overskud før skat på 120 millioner pund, hvilket ifølge koncernen er et tydeligt tegn på, at Jaguar Land Rover igen begynder at give overskud efter flere hårde måneder med afskedigelser.

Nye modeller er på vej til at understøtte den stigende tendens. Det gælder den reviderede versioner af Jaguar XE og Land Rover Discovery Sport, der kommer til salg efter sommerferien, hvor der også kommer en helt ny version af ikonet Land Rover Defender. Den vises til efteråret.