Jaguars rumskib er glad for sving - men kan den konkurrere med Tesla?

Halser efter Model 3 på ladetid

I-Pace har fået et diskret teknisk facelift, der kompenserer lidt for den langsomme ladning i hjemmelader. Her er nu en 11 kW-lader ombord, så det går hurtigere, hvis du skal bruge bilen flere gange i døgnet.

Jeg har ladet flere forskellige I-Pace-testbiler flere gange i min Clever hjemmelader med den hidtidige ladekapacitet, og tiden har aldrig udgjort et problem.

Den maksimale ladekapacitet i lynlader er på 100 kW, hvilket var fint i 2018, hvis ikke det var for Tesla, som i blandt andet deres Model 3 tilbyder op til 250 kW. Den direkte konkurrent i luksusklassen, Tesla Model S, har dog også kun 100 kW.

Det nye digitale bakspejl fra Land Rover er sivet til Jaguar som en velkommen nyhed. I hajfinnen på ryggen af bilen er her et HD-kamera med en vand- og smudsafvisende coating. Det viser et billede på bakspejlet, som er en skærm i stedet for et spejl.

Hvis der er tre personer på bagsædet, eller hvis bagagerummet er fyldt helt op, har man stadig uhindret frit udsyn bagtil, hvilket er genialt; man kan også slå den digitale effekt fra, så det bare er et almindeligt spejl. Prisen er rørende 6.400 kr., og generelt er ekstraudstyr billigt til I-Pace.