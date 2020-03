Vi får et unikt indblik i Jaguar og Land Rover's enorme bilsamling

Jaguar og Land Rover er fuld gang med at revitalisere sig selv med en stribe nye modeller. Men hvis du stadig synes, at den gamle E-Type er den eneste rigtige Jaguar, og at en Land Rover stadig skal være tegnet med en lineal, kan du nu få dem som nye biler.

Denne artikel er hentet fra Bil Magasinets trykte magasin. Få historier som denne før alle andre ved at aktivere dit abonnement i dag. Du kan gøre det lige her, og det tager kun 2 minutter...

Ja, du kan sågar får dem opgraderet med moderne teknik. Alt sammen sker med koncernens velsignelse, for det foregår på en nybygget Jaguar Land Rover Classic-fabrik, der udelukkende renoverer gamle biler og i nogle tilfælde endda bygger gamle biler helt ud af ingenting.