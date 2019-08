Stort prisfald på Jaguar F-Type

Hvad er det?

Det er den nye, billigste F-Type, der heldigvis ikke overtager men blot supplerer varianten med V6 og 340 hk.

Selvom motoren i den nye variant er halv størrelse og har halvt så mange cylindre som vi bedst kan lide vores F-Type, har Jaguar stadig trukket et par esser ud af ærmet. Takket være turbo har den nye 2-liters motor 300 hk, og det er nok til at sende F-Typen fra 0-100 km/t på 5,7 sekunder – samme antal sekunder, som F-Type med V6 og 340 hk skal bruge.

Derudover vejer den nye 4-cylindrede variant 52 kg mindre. Det forbedrer både køreegenskaberne samtidig med, at den kører længere på literen og forurener mindre. Forbruget er oplyst af Jaguar til at være knap 14 km/l.

Det tegner alt sammen godt, men én ting kommer vi ikke udenom; Dét der nærmest definerer en Jaguar F-Type er lyden fra motor og udstødning, og netop her kan 4 cylindre ikke matche hverken 6 eller 8. Den 4-cylindrede motor lyder lidt som om, at der er prøvet for ivrigt, at få lyd ud af den. Den har stadig en dyb tomgang og smælder når du slipper speederen, men lydene virker desværre en smule kunstige, når vi ved, hvordan en Jaguar F-Type bør lyde.