Her er sættet, der holder Jaguar-nørden vågen

Et sæt, der ikke kan slås

Jaguar har, i anledning af E-Typens 60-års-fødselsdag, besluttet at sætte restaurerede biler til salg. Som enhver anden jubilæumsfejring er bilen udstyret med en række små designfeatures, såsom et emblem, en unik farvekode og små påmindelser i interiøret. Men mere om dem senere, for det er det sæt, som Jaguar udbyder, der er den store fejring:

Jaguar sælger to biler samlet. Den første er en model med fast tag og en unik 'Flat Out' grå maling. Model nummer to er en roadster, der med beigefarvet foldetag og en unik, 'Drop Everything' grøn bemaling fuldender den umiskendeligt engelske duo.