Test af Jaguar F-Pace: Komfortabelt første plugin-hybrid

Test af Jaguar F-Pace

Test­bilen har en 2-liters turbobenziner med 300 hk og en elmotor med 115 hk. De arbejder sammen med et 17,1 kWh batteri, der er placeret under gulvet af bagagerummet og stjæler lidt plads i forhold til den almindelige F-Pace, som har en kælder under gulvet.

Batteriet kan som noget usædvanligt hurtiglades med et Type 2-stik med 32 kW, hvilket vil lade det 100 pct. på under en halv time. Det fungerer også i hjemmelader med op til 7 kW.

Med et CO2-udslip på 49 g/km kan F-Pace P404e lige snige sig under den danske 50 grams grænse for lavemissionsbiler, så den får et stort fradrag i registreringsafgiften. Det betyder, at den store og topudstyrede Jaguar fås fra 959.900 kr.