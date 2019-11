Denne Jaguar er en kastreret vildkat

Har været på slankekur

Indrømmet, der er også gode ting at sige om testbilen. Med fire cylindre i snuden vejer F-typen godt 50 kg mindre, end havde den haft en arrig V6’er under motorhjelmen. Det gør bestemt ikke den velstyrende sportsvogn mindre glad for sving.

Der er masser af sportsvognsstemning med en høj kardantunnel i kabinen og velstøttende sportssæder og centerudstødningen i Lamborghini Murciélago-stil smælder, buldrer og knitrer entusiastisk mellem hvert gearskift.

Alligevel er det svært at forestille sig, at du skulle vælge den her bil frem for en 6-cylindret Toyota Supra, en BMW M2 eller en let brugt Porsche 718 Cayman. Jaguar’en føles halt, når den risikerer at få baghjul af en almindelig GTI i optrækket – og de 300 hk er for lidt til at kunne vrikke med bilens hale på kommando ud af sving.

Skal du kun futte rundt i byen, rækker kræfterne rigeligt. Men du skal kunne håndtere, at folk hele tiden vil have dig til at træde på gassen. I et lyskryds tæt på redaktionen holdt et par i en Fiat 500 og gassede op for at høre brølet fra Jag’en – og det udeblev. For du nænner ikke at skuffe folk med lyden fra et tamt 4-cylindret klaver.

Artiklen er bragt i Bil Magasinet nr. 1912