Den næste Jaguar XJ bliver en elbil

At fremtidens elektriske Jaguar og Land Rover skal produceres i England, er næste skridt i Jaguar Land Rovers elektrificerings strategi. Tidligere er det også kommunikeret, at en batterisamlefabrik og en Electric Drive Unit samlefabrik bliver etableret tæt på fabrikken i Castle Bromwich.

Den bliver Storbritanniens første fabrik til elbiler og repræsenterer den mest radikale ændring i fabrikkens historie mere end 50 – årige historie.

”Fremtidens mobilitet er elektrisk, og som et visionært britisk firma, er vi forpligtet til at skabe næste generations zero emission biler i England”, siger CEO Prof. Dr. Ralf Speth fra Jaguar Land Rover, der med udmeldingen samtidig sikrer tusindvis af jobs i den engelske bilindustri.

Vi følger sagen.