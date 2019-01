Brexit lukker Jaguar en uge

Flere elementer af usikkerhed

Usikkerheden omkring britisk bilindutris har flere grene.

Briterne selv er blandt de få nationer i Europa, som køber færre nye biler i øjeblikket, med nedgang i totalmarkedet i 2018, for andet år i træk, og da hjemmemarkedet er det største marked for Jaguar Land Rover, influerer det direkte på efterspørgslen.

Hertil kommer udenlandske investores forbehold for, at investere i Storbritanien helt generelt i øjeblikket, som følge af usikre udsigte for britisk økonomi og produktion efter brexit. Usikkerheden skyldes ikke nødvendigvis, den nye situation i sig selv, men først og fremmest, at der er stor usikkerhed om, hvad sitationen bliver.

Desuden frygter bilproducenterne for, hvad brexit betyder for selve produktionen på de britiske bilfabrikken. Eksporten af færdige biler, og ikke mindst importen af de dele, der skal bruges til produktionen, frygtes at blive forsinket, hvis alt gods til og fra Storbritanien skal toldbehandles.

Hertil kommer de mulige ekstra told - begge veje - som bliver resultatet af et brixit uden en aftale, som er udsigten i øjeblikket.