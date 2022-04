Hyundai Tucson plugin-hybrid

Hyundai Tucson har gået sin sejrsgang her på Bil Magasinet og høstet roser så godt som alle steder, den har optrådt.

Der var alligevel tale om en stress­test af en vis kaliber, da jeg med fuld tank og opladet batteri satte kursen mod Skagen fra København. Stressfaktoren lå i, at opladningshybridens batteri på 13,8 kWh ville løbe tør for el længe før, jeg krydsede Lillebæltsbroen.

På Fyn holder jeg en spisepause, hvor jeg samtidig lader koreaneren få 45 minutter med ladestik i siden. Under hele turen bemærker jeg, at Tucson aldrig kører sit batteri helt i bund, så den konstant har elassistance til for eksempel igangsætning.

Med en samlet systemydelse på 265 hk og 350 Nm har Tucson PHEV et konstant og overbevisende kraftoverskud – særligt til mellemaccelerationer og overhalinger. Køres Tucson kun på el, er den opgivet til 62 km – men på motorvejen hjælper elektriciteten som assistance til turbobenzinmotoren, og meget af tiden kommer den eneste støj fra vind og vej.

