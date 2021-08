Se prisen: Hyundai i20 N er klar til kamp mod Fiesta ST

Pæne priser

Priserne på den nye hurtige Hyundai er heller ikke sådan at kimse af. Den er hele 5.000 kr. billigere end Ford Fiesta ST, hvilket gør den til et attraktivt bud på en prisvenlig GTI-konge. Helt prisvenlig er den dog ikke, og med sine 289.995 kr. er den ikke ligefrem den oplagte førstegangsbil.

Den turboladede 1.6 liters motor er dog ikke kun for de unge, men dens overall performance appellerer til et bredt publikum med pengepungen i den rette størrelse og ønsket om at krydre hverdagen med lidt ekstra sjov på landevejene.

Hvis du bare ikke kan få nok af hårdslående Hyundai'er kan det være at storebroren, Hyundai i30 N, er noget for dig. Hyundai selv kalder i30 N for "en ny og bedre racerbil til sjov og til hverdag", og den er da også sporty både at se på og køre i.