Rally med bind for øjnene?!

Forestil dig, at du skal manøvrere din bil gennem en smal forhindringsbane af kegler.

Hvis du synes det lyder sjovt, så prøv at gøre med bind for øjnene, mens du bliver sprøjtet i hovedet med vand. Samtidig skal du prøve at høre efter, hvor din co-driver fortæller dig, at du skal køre hen.

Hyundai Motorsport ser ud til at have kedet sig i vinter, lige som så mange andre motortosser, og er kommet på denne skøre idé, hvor de har taget et rallyteam og givet chaufføren bind for øjnene og sat co-driveren til at dirigere rundt på banen.