Peter har kørt 12 gange rundt om jorden i sin mikrobil

En halv million kilometer

Nye afgiftregler har gjort det svært for mikrobilerne, men Hyundai i10 er fortsat den mest solgte mikrobil i Danmark i april. Og selv om færre vil køre i dem, kan man godt køre langt i dem, forsikrer Peter Carlsen, som nyligt har rundet imponerende 500.000 på kilometertælleren - mere end 12 gange rundt om jorden. Det oplyser Hyundai Danmark.

Peter købte sin i10 i 2012. Da havde den 60.000 km på tælleren.

Da var det ikke planen, at bilen skulle rulle så meget, men sådan er det blevet, og Peter Carlsen har ikke planer om at sælge den.

”Som bilejer giver det en kæmpe tryghed at have en bil, som gang på gang beviser, at den er til at regne med. Det er jo helt ufatteligt, at den selv efter 500.000 kilometer kører upåklageligt og ikke har fejlet én eneste gang. De værkstedsudgifter, der har været henad vejen, har primært været vedligehold af blandt andet kobling og viskermotor, men jeg har aldrig oplevet egentlige fejl og mangler. Det er et symbol på kvalitet”, siger Peter Carlsen til Hyundai

”Jeg har tænkt mig at beholde bilen så længe som muligt, for den fungerer stadig upåklageligt her på sit tiende år, og så må vi se, om den når at runde 600.000 kilometer også.”, siger han.