Er du på jagt efter en solid hatchback står Hyundai klar med en frisk i30

Nye systemer øger sikkerheden

For at øge sikkerheden, kommer i30 nu med automatisk nødbremse, der både har cyklist- og fodgængergenkendelse, så den uopmærksomme bilist undergår at få ny kølerfigur. Kører man alligevel galt, ringer i30 selv op til alarmcentralen med eCall og oplyser, hvor bilen befinder sig, selv når passagerne ikke ved eller er i stand til at forklare, hvor de er.

Den aktive blindvinkel-sensoren i kontrastyrer i30’eren, hvis føreren er ved at køre ind i en anden bil, der skjuler sig i den blinde vinkel. Sydkoreaneren advarer for trafik, der krydser bagved med stopfunktion. En god hjælp til føreren i parkeringssituationer, der betyder at bilen selv bremser når den bakker, hvis der kommer en anden bil på tværs. Men funktionerne fungerer kun, hvis bilen er udstyret med automatgear.

