Første test: Ny Hyundai i10 kæmper om førstepladsen i bilklassen under 100.000 kr.

Hvad er nyt i Hyundai i10?

Spørger du Hyundai, er deres nye mikrobil både muskuløs og sportslig – men lad os bare være ærlige. Mikrobiler bliver meget sjældent hverken muskuløse eller sportslige. Lad os istedet kalde i10 for en fiks lille sag, der pludselig er havnet i et marked på retræte. Seat Mii og Skoda Citigo er blevet elektriske, og hvem ved, om der nogensinde kommer en ny Toyota Aygo, Peugeot 108 og Citroën C1?

Hyundai holder fast. Nu med tredje generation af sin mindste model på programmet. Den er først og fremmest vokset med 40 mm mellem akslerne for at skabe mere plads til bagsædepassagerer og i bagagerummet, der nu er blandt de største i klassen med sine 252 liter – præcis én liter mere end VW Up.

Motoren er den samme som i forgængeren; Den lille 1-liters benzinmotor med tre cylindre og 67 hk bliver eneste mulighed på det danske marked. Til gengæld er der en nyudviklet automatiseret manuel gearkasse. Den er altså stadig manuel, men teknik tager over og skifter gear for dig. Spar dog hellere pengene og gå med den almindelige, manuelle 5-trins gearkasse. Den fungerer ikke bare bedre – den er faktisk en helt fornøjelse at betjene med kontante og præcise skift.

Læs meget mere om køreoplevelsen og det omfangsrige sikkerhedsudstyr i det kommende nummer af Bil Magasinet – du kan købe et abonnement lige hér!