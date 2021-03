Se billederne: Hyundais SUV med krudt i røven!

Kom bare an med sportsgrejet!

Som det tydeligt ses, så er Kona N ikke visuelt uændret fra den normale Kona. Kona N har to afgangsrør, en tagspoiler og et sæt sportsfælge. Det ser også ud som om, at Kona har fået bedre mulighed for at ånde, med flere åbninger i fronten af bilen.

Kabinen er endnu ikke fremvist, men Hyundai kan allerede nu røbe én ting: Kona N skal leveres med sportssæder, der både griber bedre fat i føreren og sparer vægt. De fleste nye biler er styret af elektronik, og Kona N er ingen undtagelse. Men det er ikke en dårlig ting: Computerstyringen vil have et launch-control system, såvel som forskellige køreindstillinger, der har magt over antispinregulering og ABS-bremser.