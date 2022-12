Wow: Halvkedelig danskerfavorit kommer til at se GODT ud!

Fræk og futuristisk

Danskerne har været begejstrede for Hyundai Kona, men man kan næppe sige, at det er bil, der fik folk til at vende sig om på gaden. Ud fra de seneste billeder ligner det, at Hyundai-ledelsen har været enige i den melding.

Den sydkoreanske megaproducent har nemlig udsendt en tidlig julegave i form af billeder af den helt nye Kona, som har meget af dét, den gamle manglede. Selvom det kun er små seks år siden, den første Kona blev lanceret, er den nemlig allerede ved at se uddateret og gammel ud.

Anderledes står det til med den nye Kona, der ser så fræk og futuristisk ud, at man bliver helt i tvivl om, hvorvidt det nu faktisk ER en Kona. Den gamle Kona's lidt kedelige kabine, ser ud til at blive erstattet af én, der kan følge med tidens udvikling ligesom, at fronten får et spritnyt og moderne udtryk, der bæres frem af den ene, lange forlygte, der dækker hele snuden.

Den nye Hyundai Kona kommer i første omgang med benzinmotor, hybridteknologi og som en rendyrket elbil. Der er nok at vælge mellem, men valget bliver måske snart lettere, når det bliver nemmere at lade sin elbil op på landets tankstationer.