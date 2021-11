Vildt Ioniq-koncept præsenteret til LA Auto Show

Modigt design

Hyundai fortæller, at rækkevidden på den nye Ioniq 7 bliver ca. 482 km, og at den kan lade med 350 kW lynladning. Om det kommer til at gælde for gadebilen må tiden vide, selvom det i den grad er en mulighed. Hyundai Ioniq 5 lader med 221 kW.

Udadtil dominerer LED-lygterne udseendet og leder tankerne hen på Hyundais minivan Staria, hvor LED'erne også spiller en central rolle i designet.

En anden central designfeature er den markante bagrude. Hvorvidt Hyundai formår at tage det udtryk med til gadebilen er ikke til at sige, men det er nærliggende at tro, at det bliver en udfordring at få den til at leve op til sikkerhedsreglementerne.