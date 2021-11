Her er den: Dødlækkert el-koncept bliver til virkelighed!

Ingen selvmordsdøre

Designet er dog nedtonet gevaldigt, viser spionbillederne fra Automedia. Konceptet blev vist med omvendt åbnende bagdøre (såkalde “suicide doors”), men Ioniq 6 får helt almindelige døre. Samtidigt er hjulene rykket lidt længere ind på “kroppen”, så der kan blive plads til motor, batteri, bagage og lignende.

Der er ingen meldinger om drivlinen, men et godt bud er at kigge på Hyundai Ioniq 5, som fås med én motor og baghjulstræk med enten 170 hk eller 217 hk. Den firehjulstrukne udgave har 306 hk fra to elmotorer, og det virker meget sandsynligt, at Ioniq 6 også leveres med enten en eller to motorer. En N-version af Ioniq 5 er også på vej, formentlig med omkring 580 hestekræfter. Man kan jo håbe, at den drivline også ender i Ioniq 6, så kræfterne kan matche det sporty look.

Ioniq 6 lander på markedet i 2023.