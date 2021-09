Bekræftet: Elbil fra Hyundai kommer i benhård version!

Hurtigere end en Porsche

Vi ved ikke med sikkerhed noget om drivlinen, men vi ved, at Kia EV6 (som Ioniq 5 deler platform med) kommer i en udgave med 585 hk, så det kræver ikke meget fantasi at forudsige, at det bliver den samme drivline, der bliver puttet i Hyundai Ioniq 5 N.

GT-varianten af EV6 kommer med to elmotorer, firehjulstræk og en ydelse på 585 hk, og den kommer til at klare 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder - det er 0,5 sekunder hurtigere end en Porsche Taycan 4S! Meldingen er desuden, at Kia’en får en topfart på 260 km/t.

I modsætning til Kia EV6, der er opbygget som en SUV, minder Ioniq 5 mere om en hatchback i størrelse XL, så det bliver spændende at se, om Hyundai’s N-afdeling kan hive en GTI-lignende oplevelse ud af en elbil.

