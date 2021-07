Vor tids Folkevogn er koreaner

Jeg vil ha' mig en ... Hyundai i30?

Det er en floskel, men den tåler en gentagelse – særligt fordi kernen af sandhed er tidløs: De koreanske familiebiler er vor tids Folkevogne. Med det seneste facelift af Hyundai’s i30-model, der gør sine hoser grønne i Golf-klassen, er det blevet endnu sværere at overse de koreanske bilers kvaliteter.

Opdateringen er let at spotte på fronten af i30, der har fået et nyt design af indsugningsområdet – er det nye design ikke din stil, kan den bestilles med N-Line-udstyr, der får fronten til at tage sig mere konventionel ud. Lygterne for og bag har også fået opmærksomhed i forbindelse med faceliftet.