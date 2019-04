Hyundai med atitude og en venlig pris

Mens Kia har haft succes med sine GT-line-version af familie-modelerne, har søstermærket Hyundai hidtil holdt sig til de få hardcore N-modeller.

Nu introducerer Hyundai N-Line version, som får de almindelige modeller til at ligner baneracere, men med små motorer.

Første model, der får N-Line behandling er Tucson, som i samme ombæring introduceres med det, der hedder en mild hybrid drivlinje.

Mild hybrid betyder, at diesel-motoren arbejder samme med et el-system, men det er et lille elsystem på kun 48 volt, som ikke kan lades op med kabel, og som kun bidrager lidt til brændstoføkonomien.

Hyundai siger op til syv pct. i en version med den 1,6-liters diesel-motor på 136 hk. Mild hybrid-løsningen fås også til den store 2-liters diesel-motor på 185 hk.