Den helt nye Hyundai Tucson kan parkere uden, du selv er med i bilen

Fjernjustering via app

Den nye Tucson kommer nemlig både med for og firehjulstræk med benzin og diesel-motorer og som mild hybrid og opladningshybrid med op til 265 hk.

Ud over førerløs parkering, som dog er forbeholdt hybridversionerne, kommer Tucson med alt det udstyr og ikke mindst sikkerhedsudstyr, der findes til moderne biler, herunder kø og landevejsassistenter.

Der er et helt program af sikkerhedsforanstaltninger for børn på bagsædet, og den nye Tucson er forbundet til nettet med eget simkort, som giver mulighed for fjernjustering via en app.