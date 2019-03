Der har været flere medier ude og skrive, at dette ville blive den nye Hyundai i40. Men ifølge Hyundai's danske pressechef, Annegrethe Skovby, understreger hun, at Hyundai Sonata ikke bliver en erstatning for Hyundai i40. Hun kan ligeledes oplyse, at Hyundai Sonata desværre slet ikke kommer til Europa, men bliver forbeholdt det amerikanske marked. Hyundai Sonata bliver nemlig først vist for offenligheden under New York Autoshow, der starter i næste måned (april 2019)