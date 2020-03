Hyundai præsenterer rumskib... Øhh, vi mener selvfølgelig en ny elbil

Elbilen har ikke noget rat

En anden særlig egenskab ved Prophecy er manglen på rat. I stedet for hjulet i venstre side, som normalt styrer bilen, kommer Prophecy med to joysticks - et i midterkonsollen og et i døren. Det skulle gøre det muligt for føreren at styre fra en mere komfortabel position.

Styringen er næppe som at spille PlayStation, men Hyundai lover en ny og intuitiv køreoplevelse. De siger også, at det avancerede interface giver føreren mulighed for at tilgå flere af bilens funktioner nemt og sikkert via knapper på joystickene.