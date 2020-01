Hyundai og Uber bygger flyvende taxi

Første flyvende taxi i 2023

Foreløbigt er der behov for en pilot bag rattet, men på sigt skal den flyvende bil kunne styre sig selv, når den suser hen over himlen. Uber annoncerede deres skyhøje ambitioner om luftfart tilbage i 2016.

Hyundai er den første bilproducent der hopper med på idéen. Planerne er at lancere flyvende biler i storbyer. Uber vil foretage testflyvninger i år. Og de sigter efter at lancere den første flyvende taxi allerede i 2023.

Prisen på den flyvende bil kendes ikke endnu, men den bliver heller ikke tilgængelig for private lige i første omgang, da der ifølge Hyundai kræves for meget vedligeholdelse.

Gennem Uber’s indtrængen i luftrummet, håber de på at blive “Amazon inden for transport”. Men markedet for luft taxier er endnu udefineret.