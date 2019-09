Første test: Hyundai Kona, nu som hybrid

Nyheder i kabinen

Inde i kabinen er de få ændringer af digital karakter. Som den eneste af Kona-varianterne, kommer hybridversionen også med et nyt instrumenthus, hvor flere elementer er blevet digitale – specielt dem der har at gøre med hybridfunktionerne.

Du kan se batteriets aktuelle spænding og du den store Eco-viser gør det muligt at følge med i hvor økonomisk du kører. Når du bruger GPS’en under kørslen, så kender bilen din rute og den giver dig en venlig reminder om hvornår du godt kan slippe gassen, og lade bilen motorbremse og derved lade på batteriet. Fx hen mod et kryds eller rundkørsel.

Hyundai Kona Hybrid har som den eneste variant to touch-skærme i midterkonsollen. I standard udstyrsnivauet er det en 7-tommer skærm, men i det højere Premium-niveau får du en 10,25-tommer skærm med splitscreen funktion.

Begge skærme kommer også med mindre opdateringer af brugerfladen. De fungerer fint og intuitivt, og der er ingen forsinkelser på betjeningen. Man sidder i det hele taget godt foran rattet, på trods af at den tilhører den lidt mindre crossover klasse.

Hvem er konkurrenterne?

Konkurrenter tæller blandt andet Toyota CH-R til 275.000 og Kia Niro til 280.000. De byder alle på moderne og skarpt design, og næsten identiske priser. Et gæt vil være at Kona Hybrid bliver en anelse billigere.

Hvornår lanceres Hyundai Kona Hybrid?

Hybrid-udgaven af Kona kommer først i starten af 2020. Derfor kender vi heller ikke priserne endnu. Men skal vi følge samme mønster som på resten af Hyundai’s modelprogram kommer den til at koste en anelse mindre end den rene el-variant, så et estimeret gæt vil være omkring 260.000.

Vi Synes

Kona hybrid er velkørende og overgangen mellem benzin- og elmotoren mærkes næsten ikke. Designet er stadig frækt og råt og pænere end det i el-varianten.