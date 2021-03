Hyundai kalder 82.000 elbiler tilbage - regningen kan blive enorm

Ikke den største, men dyreste tilbagekaldelse

Vi har for nylig skrevet om, at Mercedes tilbagekalder 1,3 mio. biler for fejl i nødprogram. Så 82.000 er ikke et stort tal, men problemet er, at det er batteriet i en elbil. I Danmark kan man tænke på Ford Kuga-ejere, der stadig er igang med at få skiftet deres batterier ud.

De 5,5 milliarder kr. er den dyreste tilbagekaldelse af elbiler nogensinde og måler sig tæt op af de dyreste nogensinde. Prisen kan blive endnu højere med retsager, og hvad det sydkoreanske transportministerie kan finde på af bøder.

Der er endnu ikke noget om, hvorvidt det gælder danske biler. Hvis du efter denne artikel stadig har interesse i en Hyundai Kona kan du læse mere om den her.