Første test: Hyundai Ioniq på ren el

Hvor er vi?

Vi er taget til Amsterdam for at køre den nye 100% eldrevne Ioniq. En ny version som Plug-in hybrid bliver også præsenteret, men vi har kun mulighed for at køre den rene elversion. Vi kører på både motorveje, blandede landeveje og bykørsel i Amsterdam.

Bil Magasinet er inviteret af Hyundai

Hvad er nyt i Ioniq Electric?

Det nye er selvfølgelig at Ioniq Electric nu også fået et facelift, og der er derfor også en del designænderinger at se nærmere på. Men lad os først og fremmest koncenterere os om el-drivlinien.

Den bliver drevet af et 38,4 kWh batteri og elmotoren yder 136 hk. Det giver ikke helt det samme morsomme skub i ryggen, som vi er vant til fra fx Tesla’erne og BMW i3, og den definerer derfor sig selv som en mere nedtonet elbil, også selv om den ikke på nogen måde føles langsom.

Det gør dog også den officielle rækkevidden på 294 km mere realistisk at nå. Nyt er også en 7.2 kWh oplader ombord, som kan sætte fart på ladningen, og sætter du den til en 100 kWh hurtiglader, kan du oplade den til 80% på 54 minutter.