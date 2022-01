Fanget i Tyskland: Sådan skal den næste Hyundai Ioniq se ud

Ikke nogle joystick

Lad os opfriske hukommelsen: Hyundai Prophecy udmærkede sig ikke kun ved det ydre design - indvendigt havde de koreanske ingeniører fjernet rattet, og erstattet det med et joystick i hver side - lidt som en Airbus eller en F16. Selv om spionbillederne ikke afslører en centimeter af instrumentbordet, er det tydeligt at se, at testkøreren griber om et rigtigt rat.

Konceptbilen havde også selvmordsdøre bagerst, men det har Hyundai også fået styr på. Integrerede dørhåndtag siger Automedia-spionerne dog, at vi stadigvæk for at se på den produktionsklare version, også selv om kamuflagen gør sit for at illustrere, at dørhåndtagene er så store som tallerkener.