På jagt efter en snusfornuftig og kompakt hatchback, er der godt nyt fra Hyundai

Nyt og mere sportsligt designsprog

Hyundai har hentet inspiration fra det nye designsprog “Sensuous Sportiness” til i20’eren. Designet skulle give hatchbacken et mere markant og sportsligt udtryk. Sydkoreaneren er blevet længere, bredere og lavere. Den er groet med 5 mm i længden og 30 mm i bredden, mens den er skrumpet med 24 mm i højden i et forsøg på at gøre i20’eren mere sportslig.

Hyundai har øget akselafstanden med 10 mm og puster bagagerummet op fra 326 til 351 liter. Hatchbacken har fået en række nye sikkerhedsfunktioner som adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse og fri bane-assistent, der via et bip og en tekst i instrumenteringen gør føreren opmærksom på, at det er tid til at køre.

i20 kommer med den nyeste teknologi, der inkluderer trådløs oplader til smartphone, Apple CarPlay, Bose-lydanlæg, 10,25” Supervision Cluster og 10,25 touchskærm. Sydkoreaneren har også Bluelink, der giver fjernadgang til bilen, så man kan se, hvor bilen er parkeret og låse den eller låse den op. i20 lander i Danmark sidst på året.