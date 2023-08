Firkantet som Defender: Helt ny Hyundai får brutalt design

Forbandede tredje sæderække

LEGO-klods-designet giver fordele, når det kommer til kabinepladsen. Hyundai har øget akselafstanden, hvor anden sæderække har fået 2 cm mere at lege med. Tredje sæderække har vundet på linealdesignet, der betyder at højden til loftet på bagerste sæderække er vokset med 7 cm.

Det sker samtidig med at sædet er hævet med 3 cm og sæderækken kan hælde 10° mere tilbage, så det forhåbentlig er mere behageligt at sidde der. Det glæder vi os til at teste, når vi kører den.