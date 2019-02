Elbilssalget steg over 600 pct. i januar

Efter regeringen lagde afgift på danske elbiler gik salget nærmest i stå. Men udviklingen på elbilsmarkedet, hvor elbiler i stigende grad får en rækkevidde, der er hverdagsduelig for mange mennesker, kommer flere og flere bilmærker med på den grønne omstilling.

Hyundai ligger i front

Specielt ét mærke har markeret sig på denne front. Over halvdelen af alle solgte elbiler i Danmark i januar kommer fra Hyundai. Samlet set steg elbilsalget herhjemme med over 600 procent i januar. Det er specielt Hyundai Kona Electric, der trækker læsset. De første sendinger af den nye Kona Electric er udsolgt.

Indtil videre har Hyundai solgt knap 600 Kona Electric. Heraf blev 129 indregistrerede i januar. Det er rimelig godt gået, da der i alt blev indregistreret 258 elbiler i Danmark siden 1. Januar 2019. Til sammenligning blev der kun registeret 36 nye elbiler i januar 2018.

”Vi oplevede en enorm interesse for Kona Electric de sidste måneder op til danmarkspremieren i januar, og salgstallene bekræfter, at de danske bilkøbere i høj grad også har omsat tanke til handling. Og med en markedsandel på over 50 procent er det vist ikke for meget at konstatere, at Hyundai – og specielt Kona Electric – egenhændigt har sparket liv i et dødt, dansk elbilsalg,” siger Annegrethe Skovby, pressechef, Hyundai Danmark, og tilføjer:

”Kona Electric er bilen, der for alvor synes at kunne demokratisere elbilsalget herhjemme, og salgstallene dokumenterer, at kombinationen af lang rækkevidde, SUV-designet og en attraktiv prissætning er en perfekt cocktail på det danske marked.”