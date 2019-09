Test: Koreansk brintbombe

Kabinen kan virker uoverskuelig

Samme stilfærdige revolution finder man i kabinen, der fungerer som i enhver anden bil men ikke desto mindre tager sig helt anderledes ud. En bred midterkonsol samler et stort antal kontakter og knapper, som umiddelbart ser uoverskuelige ud. Efter kort tid erfarer man, at der er system i overfloden.

Det hele fremstår i en sølvagtig overflade, der giver kabinen lidt bling, som de helt sikkert er vilde med i Kina. Kabinen er gennemsyret af fine løsninger og ikke mindst en flot finish, der vidner om, at Hyundai gerne vil gøre en god figur med Nexo.

Kabineforholdene er gode, og kabinen er lys og luftig. Pladsen på bagsædet er generøs.

Køreoplevelsen er som i enhver anden elbil. Der er ikke meget dynamik over bilen, og måske er stilheden fra motorrummet med til at fremhæve, at der faktisk er en del dæk- og vindstøj ved motorvejshastigheder, men trods en vægt på 1.873 kg er komforten fin både på lange ture og i bytrafik.