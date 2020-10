3 vigtige ting du skal vide om den nye Hyundai i20

2: Hvilken version af Hyundai i20 skal du købe?

Hyundai i20 kommer i tre udstyrsniveauer: Pure, Essential og Advanced.

Pure er for dem, som ikke kan få det billigt nok, men det er bestemt ikke den pakke vi vil anbefale at købe. Vælger du Pure-udstyr får du en kedelig analog instrumentering og ingen touchskærm. Hyundai i20 Pure har dog et udmærket niveau af sikkerhedsudstyr, som inkluderer automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, aktiv vognbaneassistent samt automatisk skiltegenkendelse.

Essential koster 10.000 kr. mere og har et interiør, der er 2020 værdigt. Instrumenterne vises på en 10,25” skærm, der ændrer udseende alt afhænging af hvilket køreprogram du har valgt. En anden væsentlig detaljer er den 8” touchskærm i midterkonsollen, der blandt andet styrer Apple Carplay og Android Auto. Essential-udstyret inkluderer også bakkamera og baksensor. Derudover er sikkerhedssystemerne opgraderet så den aktive nødbremse også kan genkende cyklister og har fået tilføjet en drejefunktion, der automatisk bremser bilen, hvis føreren overser en modkørende billiste, når der svinges til venstre. Generelt er Essential et fornuftigt udstyrsniveau til Hyundai i20.

Vil du gerne have ting som klimaanlæg, 16” alufælge, LED-lys og regnsensor skal du betale 15.000 kr. mere og købe Hyundai i20 med Advanced-udstyr.