Se blind mand køre 244 km/t i Honda NSX

I Tyrkiet bor en 40-årig blind mand ved navn Levent Karadöl. Det unikke ved ham er, at han har en fartdjævel i maven. Derfor kan man nu på Motor1.com's tyrkiske YouTube-profil se en video, hvor manden, der ikke har haft sit syn, siden han var syv måneder gammel, presser en Honda NSX op på 244 km/t. Levent Karadöl mener selv, at hans øvrige sanser og instinkter hjælper i synets fravær.



Vi anbefaler, at du slår undertekster til – spol hen til 25:40 for at se topfarten.