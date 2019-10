Ny Honda Jazz: Nu kun som hybrid

Hvor er vi?

På en nedlagt sukkerfabrik udenfor Amsterdam, hvor de rå industrielle omgivelser står i skarp kontrast til Hondas elektriske visioner og præsentationen af den nye Jazz e:HEV (Hybrid Electrical Vehicle).

Det er en statisk præsentation, så vi kommer altså ikke til at opleve hybridmotoren i denne omgang eller efterprøve, om niveauet af kørekomfort og interiørdesign har hævet sig så meget, som Honda hævder.

Bilmagasinet var inviteret til den statiske præsentation af Honda.

Hvad er nyt?

Det åbenlyst nye ved Jazz e:HEV er hybridmotoren. Honda er ikke klar til at afsløre størrelse eller præstationer på hverken el- eller benzinmotoren, så den del må vi vente med lidt endnu.

De kan afsløre, at Jazz e:HEV bliver den første personbil hos Honda, der kun fås som hybrid, og i selve navnet gemmer der sig en anden nyhed. Honda lancerer deres eget ”e:Technology” brand, som samtlige af deres fremtidige elektrificerede produkter vil blive navngivet under.

Derfor skal vi vænne os til at se betegnelserne e:HEV og e:PHEV i Hondas fremtidige motorprogram, da de over de næste 36 måneder planlægger at udbyde minimum én hybridversion af alle deres modelserier.