Vi GLÆDER os allerede: Ny Civic kommer også som Type R

Leverer Type R, hvad designet lover?

Rygtet siger, at Honda Civic Type R får en 2.0 liters turbomotor med 320 hk og 400 Nm, hvilket er det samme som i Volkswagens hårdkogte Golf R. Forskellen mellem de to biler er, at Golf R trækker på alle fire, mens Civic Type R kun kommer med forhjulstræk. Du har en sekstrin manuelgearkasse at gøre med.

Den kommer til USA i sommeren 2022, men vi ved stadig ikke hvornår den kommer over Atlanten, sammen med den normale Civic. Mens vi venter kan vi glæde os over den seneste Limited Edition Type R, vi fik sidste år.