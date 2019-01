Vi har ikke set denne film før, men det har 6,6 mio. andre – så mon ikke hans kæreste har fået solgt sin gamle Honda Accord?

Det er nok de færreste, som har mulighed for at lave så velproduceret video. Han fik idéen til denne video, efter kæresten havde forsøgt at sælge sin Honda Accord på ebay. Her forlangte hun 499 dollars for bilen, hvilket svarer til ca. 3.300 kr.

Der skete ikke nok, og derfor besluttede kæresten at give hende en hånd.

Se filmen herunder: