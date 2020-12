Honda vil bygge S2000 igen! Her er hagen...

Er det en forhjulstrækker?!

Kender man lidt til S2000, så ved man, at der er to ting, der gør den vigtig: Motoren, der tager op til 9.000 o/min, og gearkassen, der sender alle de omdrejninger på langs til et differentiale bagi. Fjerner du én af de to ting, kan du risikere at fjerne det, bilen gør bedst! Men skulle man tro på kilden, så er det præcis det, Honda har tænkt sig at gøre:

"Selvfølgelig vil den geniale 6-trins gearkasse med tæt gearing gå igen fra Type-R i den nye S2000," lyder det fra kilden, der efter sigende skulle være tæt på Honda. Om det med sikkerhed betyder forhjulstræk, eller om den bliver offer for en omfattende ombygning, vides endnu ikke.

Honda er dog gift med idéen om en 320 hk stærke 2,0l turbobenziner, som den i Type-R. Vi kan have lov at håbe på, at dagene med baghjulstræk, sjov og ballade i japanske biler ikke er overstået. Med Toyotas seneste valg er der i hvert fald intet, der tyder på det.