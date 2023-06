En Honda til 900.000 kr?!

Er Honda NSX fed?

Blandt udtalelserne om Honda NSX er kun positive ord. Naturligvis er den indstillet og finjusteret af Ayrton Senna, men blandt dens tilhængere er også Gordon Murray, der tog meget inspiration fra NSX til sin legendariske McLaren F1, og endda hævdede, at chassiset var mere afstemt end konkurrenter som Porsche 959 og Ferrari F40, og at den sagtens kunne tåle flere kræfter.

Valget af den (relativt) lille V6'er var formentligt for at overholde den såkaldte "Gentlemens agreement", en uskreven regel mellem de store japanske fabrikanter, der dikterede, at effekten skulle holdes under 276 hk.

Da Anders Richter i 2013 var ude og køre den, var han også imponeret over, hvor godt motoren var egnet til bilen, og overrasket over, at Honda kunne producere så harmonisk en bil. Læs uddraget nedenfor, eller hele anmeldelsen her.

"Tag motoren fra den første BMW M3, bland den med gryntet fra en smallblock V8’er, tilsæt en knivspids civiliseret japansk V6’er og blend det hele sammen. Så står du med en mekanisk smoothie, som kan bryste sig af et af de mest intense lydspor, jeg nogensinde har hørt fra en japaner."

