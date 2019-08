Honda NSX: Japans stejlende hingst

Måtte kun bygges af ansatte med mindst 10 års erfaring

På Ferrari-fabrikken var de samtidig ved at introducere deres nye 348 med frække Testarossa-gæller og et firskårent look. Motorjournalisterne var desværre ikke udpræget begejstrede for den vilde, italienske hingst. Specielt klagede de over ustabilitet ved høj fart, samt en tendens til at gøre din kone til enkefrue, hvis du slækkede på gassen rundt i sving.

Derudover var der den haltende kvalitetsfornemmelse. Honda NSX blev ligesom Ferrari’en håndbygget, men kun ansatte med over ti års erfaring fik lov at komme i nærheden af den japanske superbil. Om Ferrari kørte efter samme regel er yderst tvivlsomt.

Faktisk stod det så slemt til hos Ferrari, at da Luca di Montezemolo satte sin popo i chefstolen og fik udleveret en 348’er, indkaldte han straks sin nye stab til en skideballe. Han forklarede medarbejderne, at han var yderst utilfreds med bilen, og at det var noget af det værste makværk, der nogensinde havde båret en stejlende hingst på kølerhjelmen. Rygterne siger, at han fik sendt en NSX over fra Japan og bad sine ingeniører om at bruge den som målet for efterfølgeren 355. Honda havde vundet, men sejren skulle blive bittersød.