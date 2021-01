Honda lancerer mundbind - til din bil

Ikke bare opspind

Selvom det måske lyder som noget, jeg har fundet på i en feberdrøm, så har Honda faktisk haft gang i laboratoriet for at bevise, at produktet hjælper. Honda har haft masken en tur forbi både Kansai Research Institute og Kitasato Research Center, og begge instanser har bekræftet, at produktet stopper 99,9% af virus og bakterier.

På grafen nedenfor, som Honda supplerer på deres online produktbeskrivelse, ses mængden af virus over tid. Det ses, at virus forsvinder hurtigere, jo hurtigere ventilationsanlægget kører. Det ses også, at over 99% af virus er udslettet allerede efter 5 minutter med ventilationen skruet helt op.