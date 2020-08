Brug for en familiebil, der rammer 21,9 km/l i virkeligheden? Vi kører ny Honda Jazz

Hvad er nyt i Honda Jazz?

Den nye Honda Jazz er et resultat af Honda’s strategi om at få elektrificeret hele modelprogrammet inden 2022. Derfor bliver Jazz også kun lanceret som en traditionel hybrid.

Drivlinen består af to elmotorer, en 1,5-liters i-VTEC benzinmotor, et lithium-ion-batteri og en eCVT-gearkasse. Det er tydeligt at mærke, at dette er nyeste generation af Honda’s hybrid-mekanik.

Honda’s ingeniører har arbejdet for at minimere rystelser under overgangen fra elektrisk kørsel, til benzinmotoren starter, og det kan mærkes. Hvis benzinmotoren ikke belastes synderligt, er det kun bilens kørecomputer, der afslører, at der er gang i benzinmotoren.

I “Hybrid Drive” kan den overskydende effekt fra benzinmotoren omdirigeres til at genoplade batteriet via generatoren. “EV Drive” bliver også aktiveret, når bilen decelererer, og samler energi gennem regenerativ bremsning for at genoplade batteriet.